(ANSA) - VERONA, 16 GIU - Con l'adesione a Forza Italia Flavio Tosi ha dato nuova forza alla sua coalizione in vista del possibile apparentamento con Sboarina a Verona, ma ha perso il sostegno dei renziani di Italia Viva. Lo annuncia il coordinatore veneto del partito di Renzi, Davide Bendinelli. "Le forzature in politica non pagano mai", spiega Bendinelli, definendo "una follia, una farsa" quella di Tosi. "A questo punto - afferma - stiamo valutando di sostenere Tommasi". (ANSA).