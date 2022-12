Regione Toscana: «Approvata la Manovra 2023-2025 con gli emendamenti di Italia Viva»

"Una manovra di bilancio importante che grazie al nostro lavoro trova il suo equilibrio senza alcun aumento di tasse. Non aumenterà l’Irpef, non aumenterà il bollo auto. La fermezza della mia posizione è servita. Dalla Regione due milioni di euro per le famiglie con un minore disabile, risorse per i piccoli Comuni, per la sicurezza stradale, le RSA e RSD, i sostegni alle imprese. Come Italia Viva abbiamo lavorato con dedizione, passione e coraggio all'approvazione in Consiglio regionale della Manovra 2023-2025".

A dirlo Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, sul pacchetto finanziario 2023-2025 che comprende Bilancio di previsione 2023-2025, Legge di Stabilità per il 2023 e Collegato, Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadefr) 2023.

"La Manovra - spiega Scaramelli - è uscita dall’Aula migliorata e arricchita di risposte concrete. Tra queste le risorse necessarie alle famiglie che hanno un figlio minore con grave disabilità e risorse importanti per Comuni come Bagno a Ripoli, Mulazzo, Marradi e Castellina in Chianti che ci avevano segnalato esigenze finanziarie per far partire progetti importanti”.



In particolare abbiamo finanziato, su richiesta e condivisione del Sindaco Francesco Casini, con 160.000 euro, il Comune di Bagno a Ripoli per la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Antella. Altro stanziamento riguarda il Comune di Mulazzo dove con 250.000 euro sarà oggi possibile l’acquisto e l’avvio del recupero del Teatrino Malaspina. Fondamentale per il Comune di Marradi lo stanziamento di 850.000 euro che consentirà il ripristino dell’invaso idrico multifunzionale “Annunziata”. Questo è l’unico sito di approvvigionamento antincendio della zona, oggi sedimentato. Un intervento che favorirà il miglioramento della sicurezza idraulica e la regimazione delle acque del Comune amministrato dal Sindaco Triberti. E 60.000 euro andranno a Castellina in Chianti per fare la manutenzione straordinaria degli spogliatoi dell’impianto sportivo comunale “Giovanni e Franco Niccolai”.

“Inventi importanti – sottolinea Scaramelli - di cui ringrazio i sindaci per aver avanzato adeguati livelli di progettazione. Grazie anche al coordinamento toscano di Italia Viva, a partire dai coordinatori regionali Nicola Danti e Alice Rossetti, per aver sostenuto la nostra battaglia. Altri Comuni toscani hanno ricevuto sostegno economico per scuole, cultura e sport. Il lungo lavoro di confronto e approfondimento ha poi dimostrato che le risorse per la sanità c'erano. Adesso servirà migliorare la qualità dei servizi e la loro efficacia. Sanità, sviluppo economico, infrastrutture, dissesto idrogeologico, sicurezza, cultura e sport sono oggi capitoli di spesa ben finanziati. Alla Giunta adesso il compito di attuare i programmi definiti e a noi come Consiglio di impegnarci nei prossimi mesi per l’approvazione del Piano Regionale di Sviluppo e del Piano regionale di Economia Circolare".