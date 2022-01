Con un messaggio la struttura commissariale del generale Figliuolo mi ha appena comunicato che sono arrivate in questo momento 1.440 pillole Merck al Meyer e quindi ci sarà l'occasione magari domattina di andare li' per mostrare come le teniamo, a livello simbolico". Cosi' il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato, durante una conferenza stampa in Regione, l'arrivo in Toscana delle prime dosi dell'antivirale per il trattamento del Covid. "Poi - ha aggiunto Giani - le diffonderemo raccogliendo le indicazioni dell'uso che ci darà la struttura commissariale del generale". "Le bocche di fuoco" contro il Covid, ha concluso, "sono la vaccinazione, l'uso dell'anticorpo monoclonale che stiamo incrementando, in luoghi come il Creaf a Prato, e le pillole".