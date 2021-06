“Anche in Commissione - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega - è stato confermato l’intendimento da parte della Giunta di eliminare il requisito dei cinque anni di residenza per avere diritto all’accesso ai bandi per l’assegnazione di una casa popolare. Una modifica che, come abbiamo già avuto modo di evidenziare-non condividiamo per nulla, poiché pensiamo che si debba valorizzare e premiare il fatto che una persona sia parte di una specifica comunità da un adeguato periodo di tempo. Ricordiamo, inoltre che la Corte Costituzionale non ha fatto preclusioni in materia, segnalando solo il fatto che un quinquennio si debba ritenere un periodo troppo lungo. Ad ogni modo-sottolinea il rappresentante della Lega-dal passare da cinque a zero, ci sono diverse opzioni intermedie ed è su tale punto che continueremo la nostra battaglia. Siamo, quindi, pronti - insiste Galli - a proporre un lasso di tempo inferiore ai cinque anni attuali, ma è inaccettabile eliminare del tutto tale requisito per accedere al bando di assegnazione di un alloggio ERP. La questione diventa paradossale se consideriamo che solo il 3% all’anno degli aventi diritto accedono alle troppo poche abitazioni dell’Erp. Non molleremo, quindi, la presa - conclude Giovanni Galli - decisi a produrre anche un cospicuo numero di emendamenti sulla delicata questione”.