"Il territorio di Cortona ha delle potenzialità ancora inespresse sul piano infrastrutturale e produttivo. La stazione rappresenta uno snodo ferroviario dal quale passano i collegamenti con Perugia e la rete nazionale, mentre gli svincoli della superstrada connettono il territorio alle grandi arterie viarie. Proporremo un tavolo interistituzionale con Rfi, la Regione Toscana e il Comune di Cortona per la creazione di un polo logistico e, più in generale, per affrontare le esigenze di circolazione e mobilità del territorio. L'obiettivo è quello di rafforzare le infrastrutture della città e realizzare un hub strategico al sevizio dell'economia locale". Lo ha annunciato il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, durante la sua visita a Cortona con Bernardo Mennini, segretario provinciale di Forza Italia, e Nicola Carini, candidato sindaco del centrodestra.

"Per la stazione di Terontola - Cortona sono già previsti interventi di riqualificazione, nell'ambito del Piano Integrato Stazioni, oltre a lavori di manutenzione straordinaria che partiranno entro quest'anno. Siamo consapevoli - ha aggiunto Ferrante - della necessità di interventi sul piano infrastrutturale e viario per garantire a cittadini e imprese della provincia di Arezzo collegamenti più efficienti con l'Umbria e le regioni del versante tirrenico. Per questo, oltre agli interventi in stazione, è in corso di redazione il Documento di Fattibilità delle alternative progettuali relativo al raddoppio della linea Terontola – Foligno, nell'ambito del quale sono previste anche modifiche della stazione di Terontola atte a recepire l'innesto del raddoppio. Il territorio chiede di ripartire e - ha concluso Ferrante - potrà farlo solo puntando sulle infrastrutture e quindi sulla crescita".