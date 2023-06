"La sinistra, sempre più a corto di idee, lontana dalla realtà, bocciata dai cittadini, prova con ogni mezzo a colpire gli avversari politici. Anche con fake news, campagne di fango e insulti, dai suoi politici e dai suoi giornali: oggi la Repubblica, lo stesso giornale che per anni ha inseguito finti scoop e fantasmi russi al solo fine di attaccare la Lega, oggi arriva a chiamarmi ‘impresentabile’, come vengono definiti dalla commissione Antimafia i candidati condannati o rinviati a giudizio per tipologie di reato gravi. Peccato per loro che io non abbia né condanne né procedimenti di alcun tipo, mentre a sinistra gente pluripregiudicata ha ricevuto dai loro giornali commenti meno cattivi. Forse, per Repubblica, è presentabile solo chi ha un’armocromista di fiducia? Capisco che le sconfitte in Toscana per la sinistra ancora brucino, mettendo a frutto anche il lavoro delle Regionali 2020, il miglior risultato della storia del centrodestra in Toscana, che li fece spaventare non poco. Ma ricorrere alle offese personali non è accettabile: chiedano scusa”.

Così in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega.