"Vorrei esprimere la mia vicinanza alla moglie, ai tre figli e a tutta la comunità di Filattiera per la tragica scomparsa di Massimiliano Zani. Uomo delle istituzioni e appassionato di politica, con grande spirito di servizio e dedizione, era impegnato in prima persona come amministratore locale della cittadina lunigiana. Una passione e un impegno che rimarranno sempre impressi nei ricordi di tutti”.

Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia eletta nel collegio uninominale di Massa.