"In tema di lavoro, il Pd non si smentisce. Nel recepire la direttiva comunitaria sulla trasparenza dei trattamenti di lavoro, il ministro Orlando è andato ben oltre le richieste europee. Con un decreto legislativo che entrerà in vigore a ridosso di Ferragosto, ha imposto oneri burocratici per i datori di lavoro che sono un autentico incubo. Già in queste settimane abbiamo portato all’attenzione del governo le gravi difficoltà in cui si trovano imprenditori e professionisti che non hanno né tempi né software specifici per adeguarsi alle nuove norme. Invece di semplificare il quadro e snellire la burocrazia, la sinistra continua a ingessare il mercato del lavoro trincerandosi dietro il vessillo della trasparenza. Ma in questo modo, invece, stringe in una morsa burocratica i datori di lavoro, disincentiva nuove assunzioni, e alimenta il ricorso al lavoro illegale. Il governo è in carica per gli affari correnti ma non è in vacanza. Forza Italia chiede che si intervenga subito almeno per dare più tempo a imprese e professionisti di adeguarsi alle nuove norme. Sostenere le imprese e il lavoro, come fa da sempre Forza Italia, vuol dire semplificare, agevolare, incentivare nuove assunzioni. Non aumentare il carico degli oneri su chi crea occupazione e ricchezza come da sempre fa la sinistra".

Lo dichiara Roberta Toffanin, vicepresidente della commissione Finanze e responsabile del dipartimento lavoro di Forza Italia.