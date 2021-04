"La sentenza della Corte di Cassazione che conferma il divieto per la Telecom e le compagnie telefoniche di effettuare telemarketing selvaggio sugli utenti, che hanno già negato il consenso a essere contattati per finalità promozionali, rappresenta un passaggio fondamentale a tutela dei cittadini, sempre più tartassati dalle continue telefonate delle aziende che non di rado nascondono vere e proprie truffe". Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero.

"Ora il Governo valuti - prosegue Occhionero - se non sia opportuno rafforzare i poteri di vigilanza e sanzione attribuiti alle authority, come Garante della Privacy e Agcom, anche inasprendo le multe previste, per creare un deterrente ancora più forte contro la sempre maggiore aggressività di certe compagnie telefoniche. A pagare troppo spesso sono gli anziani, che rischiano di trovarsi vittima di raggiri".