“Alla ‘Primavera delle idee’ insieme a Matteo Renzi, il ministro dell’Innovazione Vittorio Colao ha pronunciato parole chiare e nette sulla banda ultralarga: no al progetto di rete unica di Conte che si sarebbe rivelato solo un regalo a Tim a danno degli investimenti pubblici sostenuti finora, sì al sostegno dello Stato per arrivare alla banda ultralarga per tutti aiutando le aziende realmente interessate a colmare il gap digitale, con il ruolo strategico di Open Fiber che ha permesso dopo anni di immobilismo di dare una spinta propulsiva alla fibra nel nostro Paese”. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.

“Finalmente il Governo torna a tutelare – prosegue Anzaldi – gli interessi di tutti i cittadini e riconosce la funzione fondamentale di un’azienda pubblica come Open Fiber, mentre il Governo Conte aveva tentato di smantellarla favorendo i privati. Grazie al Pnrr di Draghi e Colao, gli investimenti per la connettività sono stati triplicati fino a 7,5 miliardi di euro. Un piano serio e concreto, dopo 3 anni di inutili chiacchiere”.