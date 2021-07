In seno al governo tiene banco la questione Green Pass. Salvini continua a sostenere come sia al lavoro per tenere insieme l'Italia e subisce l'attacco dal segretario Dem Letta che chiede senza mezzi termini al leader della Lega di scegliere da che parte stare. Letta, poi, lancia un appello agli altri partiti della maggioranza chiedendo che tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative siano immunizzati. Per i grillini è importante il Green Pass, Leu chiede di seguire la scienza. Meloni, che ieri si è sottoposta alla prima dose, afferma come il certificato verde sia dannoso per l'economia. Lo riporta il Tg1.