“Il Terzo Settore è un protagonista dinamico della realtà sociale e culturale italiana e della Toscana in particolare, dove la partecipazione civica ha radici profonde” afferma Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia. “Mai come in questi due anni il Terzo Settore ci ha fatto riapprezzare la sua importanza – pensiamo ai tanti volontari costantemente in prima linea che hanno facilitato e non poco il Sistema Sanitario e sociale – e, allo stesso tempo, mai come in questi due è stato penalizzato: spazi chiusi o ridotti, servizi ordinari ridotti, costi pressoché invariati e con entrate al minimo. L’IVA al 22% può essere un colpo definitivo, come detto da Vanessa Pallucchi del Forum Nazionale Terzo Settore ma anche da molte realtà territoriali. Forza Italia – ricorda Mazzetti – è da sempre contraria a questo aumento e, come chiarito dal Ministro Gelmini, propone di utilizzare il milleproroghe quantomeno per sospendere l’entrata in vigore di questa norma cercando poi una nuova soluzione. Il Terzo Settore è destinato a crescere e ad avere un ruolo sempre più importante: giusti controlli e norme più severe per i “finti volontari”, che sono in quantità minoritaria rispetto alle tante donne e uomini che da secoli investono tempo e soldi in questo meraviglioso mondo. Non possiamo colpire un mondo preziosissimo e variegato: dev’essere incentivato e non danneggiato” conclude.