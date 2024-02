"Forza Italia si sta battendo per posticipare al 1 gennaio 2025 l'applicazione del nuovo regime iva per il terzo settore. Questa mattina ho incontrato il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che ho trovato attento alla questione. Posso affermare che si è fatto un passo avanti. Il terzo settore, con le sue associazioni, costituisce un patrimonio preziosissimo perché affianca e addirittura sostituisce lo Stato nelle attività sociali, culturali e sportive dei nostri cittadini, mettendo a disposizione un vero esercito di volontari. Applicare dal prossimo luglio il nuovo regime fiscale significherebbe impedire o comunque rendere più difficile l'attività di centinaia di migliaia di associazioni che operano nella promozione sociale e nell'ambito della diffusione della pratica sportiva. La proroga che abbiamo chiesto con un emendamento al decreto cosiddetto milleproroghe ha come finalità quella di lavorare a un riordino complessivo che valorizzi l'intero terzo settore, dato che rappresenta un vero tesoro insostituibile per il nostro paese".

Lo dichiara Paolo Barelli presidente dei deputati di Forza Italia.