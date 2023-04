"C'è un mondo composto dagli elettori riformisti che aspetta di trovare un contenitore adeguato a rappresentarli. Speriamo che quel che è successo sia stato di lezione". Così in un'intervista a 'Il Dubbio' Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e parlamentare di Italia Viva-Renew Europe, che aggiunge: "Più di ogni altra cosa è mancatala fiducia reciproca e forse è mancata anche un po' di audacia. Però io la fase della ricerca delle responsabilità, tra cui mi prendo anche le mie, l'ho già chiusa. Bisogna guardare avanti e capire come rafforzare un'offerta politica che in questo paese ancora manca".