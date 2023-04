"Io non ho problemi di alcun tipo con Renzi, che ha dimostrato la sua leadership e la capacità di fare le cose. Con Calenda ho collaborato bene e continuo a pensare che ci si possa costruire un partito insieme. Saranno le mie radici democristiane, ma sono abituato a cercare punti di convergenza, non di rottura. Mi spiace vedere risorse così importanti e utili al paese non sfruttate fino in fondo". Lo afferma Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e parlamentare di Italia Viva-Renew Europe, in un'intervista a 'Il Dubbio'.