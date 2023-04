"Non penso che il progetto del Terzo Polo sia naufragato perché è ineludibile, non se ne può fare a meno". Lo ha detto Ettore Rosato, deputato di Azione-Italia Viva, a 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1. "Più partiti che dicono la stessa cosa nella stessa area politica hanno poco senso, non sono razionali. Siamo in una fase in cui le costruzioni sono ancora possibili. E' vero che in politica è più difficile cucire che strappare ma ora è necessario trovare le modalità di lavoro comune, a partire dal fatto che saremo - spero - insieme nei gruppi parlamentari e quindi dovremo prendere posizioni comuni, assumere decisioni comuni e lavorare per una comunicazione integrata. Gli elettori hanno votato due partiti che si sono presentati alle elezioni insieme e devono sentirsi rappresentati in modo adeguato", ha concluso.