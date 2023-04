"Mi amareggia l'attacco personale nei miei confronti, ma andiamo avanti. Rilanceremo le nostre iniziative, dove si può uniamoci".

Parola di Matteo Renzi, intervenuto a Radio Leopolda, il giorno dopo la rottura del Terzo Polo con il senatore e leader di Azione, Carlo Calenda.

"Cerchiamo di fare tutto tranne i falli di reazione. Basta alle polemiche. Porte aperte alla collaborazione con Azione e nessuna polemica ‘ad personam’ come sto subendo io" sottolinea, aggiungendo: "Andiamo avanti insieme là dove siamo d’accordo. Nei territori non dobbiamo fare nessun fallo di reazione. Nei gruppi parlamentari siamo per andare avanti insieme. L'amarezza degli elettori è la mia amarezza, è la nostra amarezza. Se ci fosse stato un motivo politico ce ne saremmo fatta una ragione, ma non c’era".