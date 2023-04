“Noi di Italia Viva ripartiremo dalle assemblee, dai nostri congressi, dalle iniziative sul territori, ma soprattutto ripartiremo da un’idea vera di garantismo, con chi crede nelle idee e nella buona politica e non nelle aggressioni personali. E poi ripartiremo dal nostro progetto con Macron in Europa per la sfida delle europee del prossimo anno”.

Così Maria Elena Boschi, in un’intervista al Tg5, risponde alla domanda sui progetti futuri di IV.

“Mi dispiace che sia finita così, ma Calenda cambia idea a seconda della convenienza. Fino a sei mesi fa, quando gli serviva il simbolo di Italia Viva per candidarsi, Renzi era bravissimo, ed era bravissimo anni fa quando gli ha fatto fare il ministro. Oggi ha cambiato idea. Come dice Emma Bonino è un voltafaccia di cui non ci si può fidare. Lasciamolo al suo rancore. Fino ad oggi nulla ci ha diviso politicamente, ma leggendo le dichiarazioni di Calenda che sono degne del peggior giustizialismo grillino, direi che ci divide l’idea di giustizia. Noi siamo e restiamo garantisti. Mi spiace per chi in Azione ha creduto che Calenda fosse garantista, un liberale. Leggere le sue parole sgradevoli e meschini nei confronti di Renzi e di tutta la nostra comunità politica lascia stupiti e dispiaciuti”, ha aggiunto Maria Elena Boschi, in un’intervista al Tg5.