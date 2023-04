"Carlo Calenda è strutturalmente inaffidabile, ha cambiato idea come aveva fatto con Scelta civica, Bonino, Letta".

Parola di Francesco Bonifazi, senatore e tesoriere di Italia Viva, intervistato oggi su La Stampa.

"Ci credevamo e ci crediamo ancora. La nostra proposta di accordo e ancora valida, solo Calenda ha deciso, dopo essersi confrontato allo specchio, che il partito unico è morto. Quanto alle Bahamas: Renzi è stato in Aula per più del 50% dei voti, Calenda meno della metà di Renzi. Carlo è sempre in tv e non è mai in Parlamento: ci vorrebbe un po` di pudore prima di attaccare noi su questo tema" sottolinea Bonifazi, che poi aggiunge: "Noi abbiamo sempre pagato tutto a metà. Sono il tesoriere di Iv, lo so. Pensi: abbiamo dato un milione e mezzo di euro a Calenda per fare pubblicità non al Terzo Polo ma alla sua faccia, al suo nome, ai suoi social. Carlo ha avuto da noi quello che avevamo pattuito, sempre. Quanto al futuro: finché non c`è il partito si paga tutto a metà, dal giorno dopo il segretario gestisce anche la cassa. Semplice, no? Perché non hanno voluto questo accordo? Devono forse pagare debiti della mastodontica struttura di Azione? O pagare qualche altro sondaggista che gratifica l`ego di Calenda? L`unica motivazione che mi sembra plausibile è che Carlo abbia deciso nei giorni di Pasqua di rompere, a freddo. E poi ha costruito una narrazione, claudicante, su questo. Legittimo ma poco lungimirante".