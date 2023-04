Se Calenda ha paura che al congresso ci sarà anche un candidato di Iv? “Non penso proprio che Calenda abbia paura di una cosa del genere, non me lo ha mai detto né lo ha mai manifestato. Lui si candiderà, mi auguro comunque che al congresso non ci sarà la divisione Iv-Azione perché vorrebbe dire che abbiamo sbagliato il percorso”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Elena Bonetti, senatrice di Italia Viva. “Oggi non ci sono elementi per dire che la candidatura di Calenda non possa andare bene. Renzi? Ha già detto che non si candida”, ha aggiunto Bonetti a Rai Radio1.