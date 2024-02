"Mi risulta che ci siano miei colleghi che hanno posto la questione quanto il sottoscritto. La verità è che l'interlocutore non sono i presidenti e i sindaci al secondo mandato, ma sono i cittadini. Penso che la questione sia concreta e coerente in un paese nel quale le uniche due cariche elettive, il sindaco e il presidente della Regione, sono le uniche due cariche con il tetto ai mandati". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in merito al dibattito in corso sul terzo mandato. Sulla questione "il problema non sono io. A me spiace qualcuno pensi che questo sia un emendamento fatto per me", ha aggiunto Zaia.