"Sul terzo mandato è in atto una grande tarantella tra Lega e Fratelli d'Italia che porterà zero risultati: la Lega deve fare la battaglia per il terzo mandato per far vedere a Zaia che stanno lottando, ma tutti sanno che non si farà perché Meloni non vuole e vuole vincere la presidenza in Veneto". Lo dice Matteo Renzi durante presentazione del suo libro 'Palla al centro' a Bari. "È triste un Paese in cui non si fanno valutazioni oggettive ma solo per interesse di parte", aggiunge il leader di Iv.