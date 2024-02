"E' un dibattito che va affrontato in modo serio tenendo fuori le questioni relative ai rinnovi dei presidenti di regione ed entrando nel merito della questione. Noi siamo dell'idea che la grande concentrazione di potere, come hanno i sindaci dei grandi comuni e gli stessi presidenti di regione, sia da limitare mantenere ciò che fino ad ora ha funzionato, il tetto ai mandati". Così a Start di SkyTg 24 il vicecapogruppo vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi.

"Dobbiamo avere la forza, come politica in generale, di affrontare una discussione seria sulle riforme senza cambiare le regole a secondo dei giocatori che piacciono di più o meno. Per il veneto Tosi sarebbe un ottimo candidato, sta lavorando bene come parlamentare, ha risollevato il partito nella sua regione facendo una operazione capillare ed è stato sindaco di una città come Verona, ha le carte in regola per candidarsi"