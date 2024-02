"Gli agricoltori chiedono al governo e agli europarlamentari italiani di tutelarli in Europa. Loro non portano solo proteste, ma anche proposte". Lo afferma ai microfoni del Tg4 il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio. "I rapporti tra partiti non devono condizionare gli aspetti istituzionali. È giusto che sindaci e presidenti di Regione facciano 3 mandati? Rispondiamo non guardando ai nomi e al voto del prossimo anno, ma a lungo termine", ha aggiunto.