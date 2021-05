Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è intervenuto a Che tempo che fa per fare il punto della situazione Covid 19 in Italia. Un'arma importante per contrastare la pandemia è senza dubbio il vaccino, al quale la popolazione sta rispondendo bene, e non si esclude una terza dose. A tal proposito spiega Speranza: "Sarà molto probabile dover fare una terza dose di vaccino, un richiamo che sarà probabilmente “modificato” per coprire le varianti. Bisognerà dunque passare da una fase straordinaria ad una fase ordinaria e penso che questa nuova ordinarietà possa essere affidata alla nostra straordinaria rete di medici di medicina generale".