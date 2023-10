"Siamo in una situazione di allerta perché tutte le forze dell'ordine e l'intelligence sono a lavoro, stanno monitorando ciò che accade, con azioni di prevenzione, la sospensione di Schengen al confine con la Slovenia, il controllo di chi viene dai Balcani, area dove ci sono anche tante armi. Ma in Italia non abbiamo un rischio imminente di attentati".

Lo ha detto a 'In Mezz'ora' su Rai 3 il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Ci sono, però, quelli che possono fare gesti isolati da pazzi, non bisogna avere panico, perché è un regalo al terrorismo e ad Hamas, quindi bisogna lavorare, senza sottovalutare restando vigili", ha aggiunto.