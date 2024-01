"Espulsi due stranieri per motivi di sicurezza e di prevenzione del terrorismo. Un 34enne egiziano, che aveva aggredito a Milano alcuni passanti al grido di “Allah è grande, oggi muoiono tutti” e un 38enne tunisino che, autoproclamatosi “re dell’ISIS”, minacciava di volersi recare a Roma per far “saltare tutto in aria”. Entrambi sono stati rimpatriati oggi nei rispettivi Paesi": così il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi.