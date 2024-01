"Dal 7 ottobre in poi abbiamo espulso 34 persone che a vario titolo erano state rilevate come pericolose o per sospetta adesione a organizzazioni di tipo jihadista o quantomeno per aver sposato la pratica di propaganda di radicalizzazione. Nell'intero 2023 erano più di 80 le persone espulse". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ospite della scuola di formazione della Lega.