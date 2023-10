"Dopo sette anni dalla scossa di terremoto del 30 ottobre 2016, la celebrazione della santa messa all’interno della Basilica di San Benedetto di Norcia è un grande segnale di speranza per tutte le popolazioni del cratere sismico. È il segnale che la ricostruzione delle città colpite nelle quattro regioni è avviata e sta procedendo malgrado le difficoltà dettate anche da situazioni contingenti esterne alla ricostruzione post sisma stessa, come ad esempio le ripercussioni che stanno avendo i conflitti sull’economia generale o ciò che ha provocato l’emergenza Covid. Adesso è fondamentale portare avanti i cantieri avviati con celerità e consentire di sbloccare tutte le opere necessarie perché l’Italia centrale possa andare verso il completo recupero. Un ringraziamento va a tutti gli amministratori locali, a iniziare dai sindaci, che in questi anni sono stati in prima linea per far rinascere i borghi e le comunità. Fondamentale il lavoro svolto dalla Struttura commissariale oggi guidata dal senatore Guido Castelli".

Così Raffaele Nevi, Vice capogruppo vicario FI Camera