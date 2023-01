“Esprimo viva soddisfazione, anche come corregionale, per la nomina del Senatore Guido Castelli a commissario alla ricostruzione post sisma 2016. Il Presidente Meloni ha certamente optato per la scelta migliore: Guido Castelli è stato consigliere regionale, Sindaco di Ascoli Piceno e Assessore regionale delle Marche con delega alla Ricostruzione post sisma. Le sue competenze nell’ambito della finanza degli enti locali, della ricostruzione e del dissesto idrogeologico saranno preziose per dare un nuovo impulso all’opera di ricostruzione nelle regioni del centro Italia, Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. L’augurio di buon lavoro al neo Commissario, che saprà svolgere il suo delicato ed importante compito con passione, professionalità e spirito di servizio”. Così in una nota il sottosegretario al MEF Lucia Albano, deputata marchigiana di Fratelli d’Italia.