La prevenzione antisismica ha come obiettivo principale quello di “rendere autonome le Isole e mettere in sicurezza quanti lavorano nelle strutture pubbliche” ma “questa è solo la prima iniziativa e analoghi interventi saranno adottati anche per gli altri territori della Penisola". Lo ha dichiarato il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci alla conferenza stampa sulle iniziative per la mitigazione del rischio sismico a Palazzo Chigi.

“L’obiettivo di Casa Italia e della Protezione civile è realizzare un piano serio, graduale e finalizzato in tutta Italia, da nord a sud, per i territori che rimangono maggiormente esposti ai rischi sismici”, ha spiegato il ministro aggiungendo che oggi è stato presentato “il più robusto, finanziariamente, intervento di prevenzione antisismica mai realizzato in Italia sulle Isole minori” con uno stanziamento da 100 milioni.

“Parliamo delle Isole minori marine con 220 mila abitanti aggregati in 36 comuni, distribuiti in sette regioni italiane: Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Toscana e Liguria - ha concluso Musumeci -. Mettiamo a disposizione un bando per i sindaci delle Isole minori marine per 100 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza delle infrastrutture strategiche pubbliche delle medesime isole".