"Io sono sempre stato un finanziatore di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e dei candidati della Lega". Lo afferma Stefano Bandecchi a Tag24, quotidiano online dell'Ateneo Niccolò Cusano del quale è presidente il candidato sindaco di Terni.

"Io non chiederò voti né a Kenny né a nessun altro" ha detto ancora il presidente della Ternana calcio riferendosi al candidato sindaco del Pd. "Io ho offerto la mia candidatura al centrodestra quando abbiamo iniziato, perché Alternativa Popolare è sempre stato un partito di centro" ha detto ancora il coordinatore. "Nel Lazio e in Lombardia - ha aggiunto - abbiamo appoggiato il centrodestra, quindi era naturale. Ma la politica romana ha detto, attraverso un esponente di Forza Italia, che io sono un imprenditore e che quindi dovrei pensare a fare l'imprenditore. Siccome questa cosa mi ha fatto molto sorridere, allora ho deciso di candidarmi perché la politica della destra non mi piace, in quanto è arrogante e inconsistente".