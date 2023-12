"La decisione del Comune di adoperarsi per la realizzazione di un #termovalorizzatore a Genova è una scelta giusta e coraggiosa. Finalmente una decisione sulla gestione dei rifiuti perché, anche a livello regionale, si è tentennato su questo punto. Credo invece che per abbassare le tariffe e dare al problema dei rifiuti una soluzione complessiva e strutturale, questo sia un intervento assolutamente necessario. Mi fa per questo specie registrare delle posizioni contrarie da parte di certa sinistra ma anche di Azione.

Quello di Calenda è un partito irriconoscibile in Liguria. A livello nazionale i termovalorizzatori li sostiene mentre da noi, su tutte le scelte che riguardano lo sviluppo e la crescita, vacilla. Mi pare che assomigli più al Pd che ad Azione". Così la coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita, intervenendo a 'Primo Giornale'.