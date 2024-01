"Apprendiamo con sconcerto che dietro l'ennesimo colpo di mano della destra che occupa con un inaudito atto di forza la Fondazione Teatro di Roma c'è un deputato di Fratelli d'Italia. Un patrimonio culturale della Capitale e del Paese vittima delle scelte dell'onorevole Mollicone che avrebbe dato precise indicazioni, commissariando di fatto il ministro Sangiuliano, il presidente e i membri del cda. È gravissimo che scelte così importanti, come la nomina del suo direttore, vengano assunte con la forza, imponendo nomi e strategie dai soli consiglieri nominati da governo e Regione Lazio". Lo dice Irene Manzi, deputata del Pd e componente della Commissione Cultura di Montecitorio.

"Ma ancora più grave - aggiunge - è che a imporre questi nomi sia stato un deputato che nulla ha a che fare con il Teatro di Roma. Prendiamo atto che il ministro Sangiuliano non ha alcuna voce in capitolo e che le politiche culturali della destra sono improntate alla sola occupazione di tutti gli spazi. Contrariamente a quanto dichiarato dal sottosegretario Mazzi nei giorni scorsi in commissione Cultura non ce ne faremo una ragione. Questa evidentemente è la loro concezione di egemonia".