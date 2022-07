“La richiesta che arriva al governo da un fronte ampio e trasversale, dalle Regioni ai sindacati di categoria, dal mondo artigiano e cooperativo a una parte consistente della sua maggioranza, di non procedere a una riforma del trasporto pubblico locale non di linea con una legge delega in bianco nel Ddl Concorrenza, ma di portare la discussione in Parlamento con un disegno di legge che affronti i temi aperti, è una richiesta di buonsenso, che può e deve essere accolta. Non pregiudica gli impegni sul PNRR e soprattutto consente di aprire subito un tavolo di confronto con Taxi e NCC, non alimentando le contrapposizioni emerse anche dal lavoro del vice ministro Bellanova. Dopo mesi di pandemia e restrizioni, con bollette e carburante alle stelle, una guerra in corso, è il momento di unire, non di alimentare inutili scontri sociali. Al governo prevalga il buonsenso”.



Lo dichiarano i deputati della Lega in Commissione trasporti Elena Maccanti (capogruppo) ed Edoardo Rixi (responsabile dipartimento Infrastrutture del Partito).