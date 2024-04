"Nel 'mondo al contrario' di Salvini i clienti aspettano - con lunghe code - i taxi, e non l'inverso. Appena riprende il flusso del turismo o ci sono eventi pubblici, come a Milano, la situazione precipita nuovamente. E il ministro al 'non servizio' dei cittadini non ha niente di meglio da fare che limitare ulteriormente le corse degli Ncc. Solleveremo la questione nelle sedi competenti, perché a nostro avviso ciò viola le regole della concorrenza. E ciò avviene con la Ministra influencer Santanchè che fa foto alla gente in coda, in attesa dei taxi.

E questi sono coloro che erano pronti. Sì, effettivamente lo erano. Ma a fare pasticci". A dirlo è Isabella De Monte, deputata di Italia viva.