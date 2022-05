"Non siamo contenti di stare in un governo con partiti con cui condividiamo molto poco" dichiara Paola Taverna a 'Il Fatto Quotidiano'. "Ma grazie a noi non è passata l’idea di spendere 14 miliardi in armamenti. Comprendiamo la difficoltà del momento", aggiunge la vice presidente del Senato. "Non rimaniamo dentro il governo a tutti i costi, come non cerchiamo a ogni costo di uscirne" prosegue la senatrice del M5S.