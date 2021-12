"Gravissimo quanto avvenuto in Val di Susa. Ora meno chiacchiere e più tutele per le forze dell'ordine. Contro la violenza degli antagonisti No Tav occorrono risorse adeguate e mezzi concreti. La Lega c'è e ha presentato alcuni emendamenti alla legge di Bilancio. Ci aspettiamo la massima condivisione da parte di tutte le forze politiche".

Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari.