“Il malcontento generale che continuiamo a registrare nella società e che abbiamo voluto raccontare in piazza con lo sciopero del 16 dicembre scorso, ci dice chiaramente che la ripresa economica e l’aumento del Pil non ci soddisfano pienamente. Non possiamo accontentarci perché dal punto di vista sociale ci sono ancora molte cose da fare partendo soprattutto dall’occupazione che deve migliorare sia a livello qualitativo che quantitativo", ha dichiarato Claudio Tarlazzi, partecipando oggi al Consiglio regionale della Uiltrasporti Campania di scena a Napoli. "Il modello di sviluppo sociale che sta adottando il nostro Paese va rivisto, va ripensato mettendo la persona e il lavoro al centro perché non dobbiamo mai dimenticare che senza sviluppo sociale non può esserci sviluppo economico", aggiunge il segretario generale della Uiltrasporti.

"Questo tema vale anche per i trasporti, ci sono molti settori che hanno pagato e stanno pagando la battuta d’arresto dovuta alla pandemia, primo fra tutti il settore aereo; è proprio in questi settori che dobbiamo lavorare per assicurare un sistema di regole chiare e strutturali che diano maggiore stabilità, un sistema in cui il contratto nazionale rappresenti la leva attraverso la quale regolare la concorrenza. Pensiamo poi anche trasporto pubblico locale, dove i lavoratori stanno aspettando ormai da troppo tempo il rinnovo del contratto", continua. E conclude: "Con l’inizio del nuovo anno ci aspettano momenti di grandi mobilitazioni e rivendicazioni su temi per noi fondamentali. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione del Governo assicurandoci che il settore dei trasporti abbia sempre l’impegno che merita".