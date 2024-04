"La decisione del Tar in merito a Ponte Vecchio ci soddisfa per due motivi: finalmente viene tutelata l'attività di oreficeria e, in secondo luogo, viene data ragione a chi denunciava la stortura, a cominciare dalla Lega". Queste le dichiarazioni di Federico Bussolin, Capogruppo Lega in Consiglio comunale a Firenze e Segretario provinciale.

"Non dimentico che il tema è stato sollevato con un nostro question time e che, in quel periodo, l'amministrazione non ravvisava problemi. Come se le borse equivalessero ai gioielli tipici della tradizione orafa fiorentina.

Dobbiamo ringraziare l'omonima associazione di Ponte Vecchio e la società civile per aver tirato le orecchie all'amministrazione fiorentina", ha concluso Bussolin.