"Per quanto la situazione epidemiologica italiana rimanga la più favorevole in Europa, non siamo certo indenni dall’aumentata circolazione virale che si sta osservando nel nostro continente. Dobbiamo fare quanto possibile per attenuare il rischio che i numeri dei contagiati, così come quelli dei ricoverati in ospedale o nelle terapie intensive, diventino più rilevanti. In questa prospettiva, s’inquadra perfettamente la scelta adottata dal nostro Governo e poi riprodotta da molti altri Paesi di richiedere l’esecuzione di un tampone prima di entrare in Italia. Le polemiche nate rispetto a questa scelta avevano davvero poco senso".

Lo dice Franco Locatelli, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, oggi sul Corriere della Sera.

Fallimento vaccini? "Assolutamente no e lo affermo con forza. L’aumento dei casi non deve essere minimamente letto come un fallimento dei vaccini. Se non li avessimo avuti, in presenza di varianti connotate da assai maggior velocità di diffusione e contagiosità quali la Delta e, più recentemente, la Omicron moltissime altre persone avrebbero perso la vita. E i vaccini ci hanno anche consentito di riprendere quasi tutte le nostre attività, mantenendole aperte e tutelando la ripresa economica del Paese - spiega Locatelli. L’anno scorso, l’Italia era largamente chiusa, eppure il 18 dicembre avevamo più di 2800 pazienti in rianimazione, 674 i decessi. Oggi i ricoverati nelle terapie intensive, in larga parte non vaccinati, superano di poco le 950 unità, al momento, il numero delle persone che hanno perso la vita in una giornata non ha mai superato la soglia di 130".

E sulle nuove misure da adottare, Locatelli ha le idee chiarissime: "L’effetto di protezione dal rischio di contagio conferito dal ciclo primario di vaccinazione si è dimostrato declinare nel tempo scendendo a circa il 36% nei vaccinati con due dosi da oltre 150 giorni. Per compensare la riduzione, oltre alla dose di richiamo, è fondamentale il ruolo, sottovalutato o, addirittura, dimenticato, giocato dalle misure non farmacologiche. Tra esse, le mascherine. Uno studio, recentemente pubblicato dall’Università di Göttingen, dimostra che il rischio che un soggetto ha di essere contagiato in presenza di una persona infetta, è pari all’incirca a 0.4% qualora i due soggetti indossino correttamente una mascherina FFP2".