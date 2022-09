"Il Sud non può essere vagone affardellato che deve dire grazie alla locomotiva Nord che tira il treno. Se il nord rappresenta una fonte delle nostre ricchezze bisogna riconoscere il Capitale umano del Sud senza il quale non ci sarebbe stata la crescita di tante aziende del Nord. Noi vogliamo un Sud protagonista come era prima dall'unità d'Italia. Vogliamo un Sud moderno competitivo che attrae turisti e vede fiorire imprese.

La Campania è la regione che a causa della povertà usa meno gas e meno elettricità rispetto alle altre regioni d'Italia e il caro bollette rischia di aggravare questa situazione. Ecco perché bisogna aumentare le pensioni minime insieme a quelle d'invalidità

Lo Stato ha il dovere di aiutare chi non è in grado di lavorare. La chiave per permettere a chi può farlo di andare a lavorare è quella di abbassare le tasse sul lavoro. Più soldi in busta paga per i lavoratori e per gli investimenti per rendere il sistema più competitivo. Il principio del reddito di cittadinanza non era sbagliato ma è la sua applicazione che ha portato a dare soldi a persone che povere non erano, ma dei truffatori.

Dobbiamo mettere le imprese nelle condizioni di essere competitive. Se non ci sono infrastrutture stradali e digitali le imprese non sono competitive. I costi legati ai trasporti fanno i prodotti di quelle imprese meno competitivi.” Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia ad una iniziativa elettorale di Caserta.