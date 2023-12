La mancata ratifica del Mes da parte del Parlamento italiano non isolerà Roma in europa. Ne è convinto il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della sua visita in Albania. “È più importante la Costituzione europea o la riforma del Mes? È più importante la prima” e “la Francia e l’Olanda hanno bocciato la Costituzione europea e non mi pare che siano additate o nemiche dell’Europa, quindi nessuna ricaduta” nei rapporti con l’Europa, ha sottolineato Tajani, osservando: “e non mi pare siano isolate”.

Il titolare della Farnesina ha voluto rimarcare le differenze di vedute nella stessa maggioranza di governo. “La posizione di Forza Italia è diversa da quella della Lega e di Fratelli d’Italia, non siamo lo stesso partito e il governo non si basa sulla riforma del Mes", ha dichiarato. Per Tajani “il voto diverso in Parlamento ieri non ha niente a che vedere con la solidità del governo o la coesione della maggioranza”. “Siamo partiti diversi e il Mes non faceva parte degli accordi del governo o del programma elettorale”, ha concluso.