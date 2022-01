"Credo debba essere seguita la scelta fatta dal governo italiano, che è una scelta di buon senso per impedire un nuovo lockdown e ridurre il numero degli ospedalizzati. Vaccinare tutti coloro che hanno più di 50 anni è una scelta che va nella direzione di contenere il contagio. Credo che in Europa si debba seguire ciò che sta facendo l'Italia e poi è opportuno coordinare sempre di più e sempre meglio: più coordinamento europeo sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista organizzativo. L'Europa dovrà anche investire nei Paesi più poveri per far diffondere la vaccinazione molto più di quanto non sia oggi. L'Europa deve investire anche economicamente di più". Lo ha detto a "Generazione Europa", il nuovo spazio di Sky TG24 dedicato alla politica europea, il Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo e vicepresidente del Partito Popolare Europeo Antonio Tajani.

"Il Ppe si è espresso a favore del parere della Commissione Europea, bisogna intensificare la ricerca sia sul nucleare di ultima generazione, ed è una ricerca che richiederà tempo, poi bisogna puntare su tutte le altre energie non inquinanti per lasciarci dietro alle spalle l'utilizzo del carbone. Bene anche la Carbon tax, per avere più soldi nelle casse europee, quando si importano prodotti che provengono dalla Cina, che è un grande Paese che inquina e continua ad utilizzare il carbone. Lo ha detto a "Generazione Europa", il nuovo spazio di Sky TG24 dedicato alla politica europea, il Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo e vicepresidente del Partito Popolare Europeo Antonio Tajani, parlando della bozza di piano della Commissione Ue sulle fonti green.

"Dunque – ha proseguito - bene la ricerca sul nucleare, bene la fase di transizione puntando sul gas, bisogna lavorare sull'idrogeno. La scelta della Commissione va in una buona direzione. Poi bisogna certamente lavorare sulle rinnovabili, l'idroelettrico, aumentare la produzione di gas. Bisogna scongiurare l'aumento del costo dell'energia che poi pesa su famiglie e PMI in maniera molto preoccupante".