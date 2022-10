Occorre "un governo che abbia donne e uomini con le spalle larghe, competenti, pronti ad affrontare le sfide difficili che abbiamo difronte a noi, dal caro bollette alla guerra. E' un momento complicato e serve un governo solido e che sia in grado di garantire stabilità per il Paese per 5 anni, ce lo chiedono gli italiani e ce lo chiedono gli alleati in Ue e gli Usa. I leader, Meloni, Berlusconi e Salvini, stanno lavorando alacremente su questo". Lo ha dichiarato Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, ai microfoni di Sky TG24.