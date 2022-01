"Non è una sconfitta" per Forza Italia, noi avevamo scelto Berlusconi, poi lui ha preferito non proseguire. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo detto dall’inizio: Mario Draghi deve restare presidente del Consiglio. E siamo rimasti su questa linea: il presidente della Repubblica doveva essere un politico e non un altro tecnico".

Così, oggi su La Stampa, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

Centrodestra? "Nel giorno dei grandi eventi ci sono sempre toni accesi, ma ci ritroveremo - spiega Tajani. In questi giorni si è rafforzata molto la collaborazione con tutte le forze che fanno parte del Partito popolare europeo, l’Udc, Noi di Centro e Cambiamo. Ci sarà - sottolinea il numero due di Forza Italia - un percorso comune che ci permetterà di rendere il centrodestra più forte e attrattivo al centro, sui valori europei".