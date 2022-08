"Noi di Forza Italia siamo stati tra i padrini del Recovery ma abbiamo detto sin dall'inizio che serviva flessibilità a livello nazionale, è ovvio che si dovranno fare aggiustamenti al Pnrr", anche perché la situazione è cambiata anche con la guerra in Ucraina e le conseguenze che ne derivano, "ma non significa assolutamente che non si rispetteranno gli impegni presi ma si deve trattare con Bruxelles per aggiustamenti o modificare alcuni progetti ma non va cambiato lo spirito di solidarietà dell'Europa, assolutamente non si mette in discussione il Pnrr". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a Controcorrente su Rete 4.