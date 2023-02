"Non c'è un'esclusione" dell'Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a 'Il cavallo e la torre' su Rai3 rispondendo ad una domanda sull'incontro di stasera a Parigi tra Volodymyr Zelensky, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron. Tajani ha ricordato che Giorgia Meloni domani incontrerà il leader ucraino in un "faccia a faccia" a Bruxelles, nell'ambito del Consiglio Ue, anche per discutere di "ricostruzione" dell'Ucraina dopo il conflitto.