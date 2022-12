Sulla guerra in Ucraina "l'Italia continuerà a seguire la linea di Nato e Ue perché l'unità è la nostra forza per consentire a Kiev di negoziare una pace giusta". Lo afferma il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una intervista a Repubblica. "In questo momento - aggiunge - non stiamo inviando altre armi, c'è un percorso gestito dalla Difesa per nuovi armamenti in base alle richieste ucraine. Forniamo però materiale per ripristinare le infrastrutture elettriche e abbiamo messo a disposizione la nostra protezione civile per l'emergenza freddo".