L'organizzazione palestinese islamista Hamas “ha dato vita a una caccia all’ebreo” ma resta la necessità di continuare a “lavorare tutti per arrivare alla pace”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Mattino cinque”. Per il titolare della Farnesina “Non è solo Israele che deve smettere di sparare, ma anche Hamas che non è certo un’organizzazione di volontariato”, ha aggiunto.

In merito alle accuse di genocidio mosse a Israele, per Tajani “genocidio significa avere una strategia per eliminare un popolo, come quello di Hitler: quello di Israele è un attacco militare che sta provocando troppe vittime civili. “Abbiamo detto tante volte: attenti a non commettere errori”, ha osservato.

“Noi dobbiamo dare una prospettiva al popolo palestinese affinché non venga strumentalizzato da Hamas. L’organizzazione terroristica deve stare fuori dalla Palestina”, ha concluso.